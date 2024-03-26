На аукционе был продан запечатанный оригинальный iPhone 2007 года выпуска с 4 Гб памяти за более чем $130 000

На недавнем аукционе был продан первый iPhone с 4 Гб памяти за более чем $130 000. Это удивительная сумма за телефон, который считается уже устаревшим. Оригинальный iPhone был выставлен на аукционе в отличном состоянии, без видимых повреждений и царапин. Ранее ожидалось, что он принесет около $100 000, но его цена выросла до $130 027,20.

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Один из основных факторов, делающих этот iPhone таким ценным, это то, что он был снят с производства всего через два месяца после его выпуска. Это создало спрос на эту модель, особенно у коллекционеров. Технические характеристики этой версии iPhone были уже устаревшими, но его редкость и историческая ценность делают его желанной памятной вещью для фанатов Apple.





При этом, стоит отметить, что это не первый случай, когда памятные предметы, связанные с Apple, продаются за высокую цену. Ранее была продана визитная карточка Apple с автографом Стива Джобса по цене чуть меньше, чем за этот iPhone. Это свидетельствует о том, что есть много людей, которые готовы потратить значительные суммы на связанные с Apple предметы и продолжают удивляться исторической ценности таких вещей.





Следует отметить, что это явление с продажей памятных вещей неотделимо от популярности компании Apple и ее основателя Стива Джобса. Поклонники Apple стремятся получить редкие и коллекционные предметы, связанные с историей компании, и готовы заплатить за них значительные суммы. Это демонстрирует, что люди ценят не только текущие продукты компании, но и ее наследие и историю, что делает подобные памятные предметы такими ценными для коллекционеров.