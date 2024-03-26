Компания Lenovo анонсировала два новых решения для модернизации конференц-залов и создания интеллектуальных пространств для видеоконференций и работы с использованием Microsoft Teams. Эти новые продукты, Lenovo ThinkSmart Tiny Kit и ThinkPad Universal USB-C Smart Dock - ThinkSmart Edition, предлагают пользователям возможность управлять конференц-залами, а ИТ-менеджерам - управлять системами в этих помещениях.

С учетом того, что гибридные рабочие сценарии становятся новой нормой, предприятия сталкиваются с проблемой совершенствования конференц-залов. По данным исследований, более 43% удаленных сотрудников ощущают, что они не полностью участвуют во встречах, и менее 8% конференц-залов оборудованы видеосвязью. Именно поэтому компании стремятся улучшить совместную работу и соответствовать потребностям своих сотрудников и ИТ-отделов.



"Клиенты сталкиваются с большим выбором технологий для создания и модернизации конференц-залов в мире гибридной работы и распределенных команд", - отмечает Шеннон Маккей, генеральный менеджер подразделения Smart Collaboration компании Lenovo. "ThinkSmart Tiny Kit и ThinkSmart Universal USB-C Smart Dock - это решения начального уровня, которые позволяют преобразовать конференц-залы в более совершенные аудио- и видеосистемы, а также предоставлять IT-поддержку".



Новые продукты Lenovo, ThinkSmart Tiny Kit и ThinkPad Universal USB-C Smart Dock - ThinkSmart Edition, предлагают предприятиям возможность улучшить возможности своих переговорных комнат и обеспечить более эффективную командную работу. Эти решения представляют собой интеллектуальные системы, которые позволяют пользователям управлять конференц-залами, а ИТ-менеджерам - управлять системами и предоставлять поддержку.