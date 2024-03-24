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ddr22
Новые процессоры MediaTek будут иметь графику NVIDIA
Согласно последним новостям, компания NVIDIA лицензировала свои графические процессорные ядра (GPU IP) фирме MediaTek для использования в следующем поколении автомобильных процессоров

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Согласно последним новостям, компания NVIDIA лицензировала свои графические процессорные ядра (GPU IP) фирме MediaTek для использования в следующем поколении автомобильных процессоров. Хотя NVIDIA предлагает свое GPU IP уже десять лет, его использование в других системах на кристалле (SoC) было ограничено. Однако теперь MediaTek получила лицензию на использование этого графического процессора, что может стать прорывом для NVIDIA и открыть новые возможности в автомобильной промышленности.

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Новейшее семейство автомобильных процессоров MediaTek под названием Dimensity Auto Cockpit состоит из нескольких моделей, таких как CX-1, CY-1, CM-1 и CV-1, предназначенных для разных ценовых сегментов автомобилей, таких как премиум-класс, средний класс и низкая цена. В этих процессорах используется дизайн на базе Armv9 вместе с последним графическим процессором NVIDIA, который, возможно, основан на архитектуре Blackwell и способен обрабатывать трассировку лучей и DLSS 3 на основе RTX и DLA. Таким образом, данный процессорный семейство MediaTek будет обладать передовыми возможностями для обработки графики и искусственного интеллекта.

В этих автомобильных процессорах также будет интегрировано множество технологий для снижения стоимости производства автомобилей, включая управление дисплеями, камерами, аудиопотоками и возможности подключения через сеть WiFi. Они смогут воспроизводить видео с улучшенным искусственным интеллектом и поддерживать AAA-игры, что делает их очень привлекательными для автомобильной промышленности.


MediaTek акцентирует внимание на том, что их Dimensity Auto Cockpit обладает полностью локальными возможностями обработки искусственного интеллекта, не требующими подключения к внешним серверам через WiFi. Кроме того, они будут обладать трехмерным пространственным зондированием с мониторингом водителя и пассажиров, пользовательским интерфейсом с учетом взгляда и естественным управлением. Все эти функции будут выполняться на SoC, которая будет производиться на фабрике TSMC по 3-нанометровому техпроцессу и работать под управлением ОС NVIDIA DRIVE.


Это сотрудничество между MediaTek и NVIDIA может привести к новым продуктам для автомобильной промышленности, которые будут обладать передовыми возможностями по обработке графики и искусственного интеллекта. Улучшенная интеграция этих технологий в автомобилях может привести к большей безопасности и комфорту для водителей и пассажиров.

#nvidia
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