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Обзор лазерного принтера Pantum P2200

Принтеры данного бренда продаются во всех магазинах и маркетплейсах. Я искал самое дешевое решение на рынке в данным момент
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Все началось с того, что возникла необходимость регулярной печати. Встал вопрос о приобретении принтера. Я искал самое дешевое решение на рынке в данным момент. В результате поисков я остановился на лазерном монохромном принтере Pantum P2200.

 

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Принтеры данного бренда продаются во всех магазинах и маркетплейсах. Производит это чудо техники китайская фирма Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. На их сайте написано, что это всемирно известный бренд копировальной техники. Также у каждой модели принтера Pantum есть версия с буквой W на конце. Например Pantum P2200W. Эта буква означает наличие Wi-Fi модуля. На сайте Pantum есть ссылки на программу Pantum для Andriod и iOS. Гарантия на принтер составляет 2 года, так что в течении этого срока можно не волноваться, что принтер сломается. 

В сети я нашел обзор этого принтера 8-летней давности, так что сама модель принтера появилась более 8 лет назад. В 2014 году автор обзора такого же принтера писал, что принтер тогда стоил 2600 рублей, и картридж на него также стоил как сам принтер - 2600 рублей. В 2024 году я купил принтер за 7100 рублей, а неоригинальные картриджи стоят от 600 рублей.

До покупки я также приценился к расходникам. Для данных принтеров продается тонер в банках, картридж рекомендуется заправлять не более трех раз, ибо больше не выдержат чип и фотобарабан, размещенный в самом картридже. Но можно и не заморачиваться с заправкой, а купить новый картридж. Совместимые картриджи стоят от 600 рублей. 

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А баночка с тонером и чипом 500 рублей. Есть ли смысл возиться с заправкой самому из-за 200 рублей? Мне кажется нет, проще взять новый картридж. Стартовый картридж, как и все продающиеся отдельно, рассчитан на 1600 страниц печати при 5% заполнении. 


Получил вот такую коробку, затянутую в пленку, так что видно, что с завода коробку никто не вскрывал.

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Коробка 8 лет назад была такая.

 

На верхней части коробки нарисовано что внутри. Коробка заклеена фирменным скотчем pantum. Также на коробке видно, что для этого принтера есть драйвера для всех операционных систем, даже для XP. Другим именитым производителям взять бы пример с Pantum. Например, Canon для старых принтеров не выпускает драйверы для новых систем вообще. 

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Открыв коробку я увидел пенопласт и кабели.

 

Вот что я достал из коробки. В комплекте с принтером идут кабель питания, USB-кабель, гарантийный талон, верхняя крышка, краткая инструкция по установке и диск с драйверами. 

 На дне коробки лежал пакетик с диском и гарантийным талоном. Зачем нужен диск мне не понятно, у меня некуда его вставлять. Все равно самые последние драйверы придется брать на сайте. Полная инструкция на 99 страниц в формате pdf на русском языке также лежит на сайте pantum.

 Вот так выглядит принтер без верхней крышки.

 

Сравним с принтером 8-летней давности – видно, что наклейка, расхваливающая удобную заправку, раньше была сверху. Также наклейка на нижней крышке изменилась. В красном кружке раньше писали, что это mini принтер. Теперь от такой фразы решили отказаться. На старом принтере указано 64 МБ памяти, на моем 128 МБ.

 

Посмотрим принтеру, так сказать «в зад». Слева заглушено гнездо для разъема Ethernet? Значит сетевой разъем есть в других моделях. Видим наклейку слева, из которой узнаем, что принтер изготовлен 20 февраля 2023 года. 

 

8 лет назад задняя наклейка была другая.

 

Далее я установил верхнюю крышку. Устанавливается довольно трудно, я боялся, что сломаю ее. Непонятно почему ее не установили на заводе, а положили в коробку отдельно.

 

Вот так раскрывается верхняя крышка.

 

А вот так выглядит принтер с открытыми крышками, готовый принимать бумагу снизу и «выплёвывать» сверху.

 

Далее я открыл верхнюю крышку. Внутри лежит картридж с надписью PC-211.

 

При первом использовании нужно вынуть кое-что из принтера. Некоторые покупатели пробуют печатать, сразу достав принтер из коробки, а потом жалуются, что принтер не печатает. Мне было очевидно, что надо удалить все ярлыки, которые торчат внутри. Сперва я вынул пластиковую оранжевую вставку, которая распирала картридж и стенку принтера. Затем вытянул за ярлык черную закрывающую картридж пленку.

Посмотрим, как было в 2014 году. Раньше была наклейка справа вверху, сейчас ее нет. И картридж был PC-230R.

 

Далее я достал сам картридж и вытянул из него за ярлык жёлтую пластиковую ленту, которая предохраняет от просыпания тонера в процессе транспортировки. Если бы не эта лента, то немного тонера могло бы высыпаться, пока принтер был в пути от завода ко мне, через множество складов и рук грузчиков.

 

Вот так выглядит пробная печать из Windows 11.

 

Специально для вас я записал видео, в котором можно услышать, как работает принтер и как быстро он печатает. Звук довольно громкий так как я записывал в 15 см от принтера. Это видео shorts, оно зациклено, так что можете поставить в фоне и слушать как принтер печатает бесконечно.

https://www.youtube.com/shorts/PZGwxP7V7hw

По итогу – отличный принтер, надо брать. Печатает быстро, хоть и немного шумноват. Заведется на любой операционной системе. Судя по тому, что модель долгие годы находится в производстве, это принтер, проверенный временем. Если нужен принтер для дома или небольшого офиса — выбор идеальный.


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