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Other World Computing (OWC) представила новую версию программного обеспечения SoftRAID 8

Компания Other World Computing (OWC) представила новую версию программного обеспечения SoftRAID 8, которая предлагает новый стандарт в управлении RAID-массивами для компьютеров Mac и Windows
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Компания Other World Computing (OWC) представила новую версию программного обеспечения SoftRAID 8, которая предлагает новый стандарт в управлении RAID-массивами для компьютеров Mac и Windows. SoftRAID 8 обещает быстрый доступ к данным и надежную защиту данных, предоставляя пользователям возможность оптимизировать рабочие процессы и защищать важные бизнес-файлы.

Новая версия SoftRAID 8 имеет два уровня: Standard и Premium. SoftRAID Standard является бесплатной версией и предоставляет полный доступ к томам RAID, восстановление и замену дисков, а также обновления и апгрейды. SoftRAID Premium, платная подписка, предлагает дополнительные функции, такие как создание сверхбыстрых томов, мониторинг состояния RAID-массива и доступ к службе поддержки OWC.

SoftRAID 8 обеспечивает увеличение производительности до 26 000 МБ/с, предоставляет возможность предсказания сбоев для предотвращения потери данных, улучшает функциональность для Windows и предоставляет уведомления по электронной почте о состоянии системы RAID. Кроме того, SoftRAID 8 поддерживает USB4, что позволяет работать с USB-массивами нового поколения.

Цена SoftRAID Premium составляет 149,99 долларов за первый год и 79,99 долларов за каждый год впоследствии. SoftRAID Standard доступен бесплатно. SoftRAID 8 совместим с macOS 10.14 и более поздними версиями, а также с Windows 10 и Windows Server 2019 и более поздними версиями.

SoftRAID 8 - это революционное решение для управления RAID-массивами, представляющее средство для обеспечения безопасности данных и оптимизации скорости работы системы. Он предлагает обширные возможности для пользователей Mac и Windows, а также легкую установку и использование. SoftRAID 8 предоставляет беспрепятственный доступ к данным и обеспечивает их целостность с помощью своих инновационных функций, таких как мониторинг состояния и уведомления по электронной почте. Если вам нужно повысить производительность вашей системы и обеспечить надежность хранения данных, SoftRAID 8 станет лучшим решением для вашего компьютера.

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