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Подразделение DRAM компании Samsung начало показывать положительный рост

Подразделение DRAM компании Samsung начало показывать положительный рост и движется к восстановлению, особенно на рынке HBM в связи с большим спросом со стороны индустрии искусственного интеллекта
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Подразделение DRAM компании Samsung находилось в состоянии отчаяния в течение многих лет, особенно после эпохи COVID-19, в основном потому, что в сегменте наблюдалось массовое снижение потребительского спроса и высокий уровень запасов, что привело к отрицательным финансовым результатам в нескольких кварталах подряд. В 23 финансовом году рентабельность компании упала на 95 %, что создавало проблемы с устойчивостью. Однако после постоянных усилий компании по коррекции уровня запасов и постепенного повышения цен корейский гигант, похоже, движется в правильном направлении.

Корейские СМИ сообщают, что исследователь рынка Omdia оптимистично оценивает уровень производства DRAM-пластин Samsung в 2024 году, причем ожидается рост по сравнению с предыдущим годом, поскольку рынок переходит к циклу обновления, а потребители стремятся заменить существующие устройства хранения и памяти. Сообщается, что к 4 кварталу 2024 года компания планирует выпустить 2 миллиона пластин, что на 41 % больше прошлогодних показателей. Теперь Samsung намерена восстановить упущенную прибыль за счет увеличения объемов производства, поскольку компания ожидает увеличения спроса в будущем.

Кроме того, Samsung намерена изменить свою стратегию в отношении рынков, сместив акцент на производство HBM, поскольку в индустрии искусственного интеллекта наблюдается повышенный спрос. Ожидается, что Samsung повысит уровень существующих мощностей, чтобы удовлетворить потребности в HBM в продуктах ИИ, таких как ускорители, поскольку компания завоевывает доверие таких гигантов, как NVIDIA и AMD. Samsung уже получила заказы на HBM3e и рассчитывает использовать его в графических процессорах ИИ следующего поколения. Компания стремится к дальнейшему развитию, так как она использует осторожный и проактивный подход к своему подразделению DRAM.

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