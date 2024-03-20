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Microsoft и NVIDIA объявили о крупных интеграциях для ускорения генеративного ИИ на предприятиях

Корпорации Microsoft и NVIDIA объявили о новых интеграциях, направленных на ускорение генеративного искусственного интеллекта (ИИ) на предприятиях
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Корпорации Microsoft и NVIDIA объявили о новых интеграциях, направленных на ускорение генеративного искусственного интеллекта (ИИ) на предприятиях. Обе компании расширили свое давнее сотрудничество, включив в него новые технологии генеративного ИИ и Omniverse от NVIDIA в различные сервисы Microsoft Azure, включая Azure AI, Microsoft Fabric и Microsoft 365.

Microsoft станет одной из первых организаций, которая будет использовать мощь процессора NVIDIA Grace Blackwell GB200 и передовую сеть NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand в Azure для создания передовых моделей с использованием триллиона параметров. Это позволит обрабатывать естественный язык, компьютерное зрение, распознавание речи и другие задачи.

Также была объявлена всеобщая доступность виртуальной машины Azure NC H100 v5 на базе платформы NVIDIA H100 NVL. Она поддерживает технологию NVIDIA Multi-Instance GPU (MIG), которая позволяет разделить каждый графический процессор на несколько экземпляров, обеспечивая гибкость и масштабируемость для различных рабочих нагрузок ИИ.

Microsoft и NVIDIA также расширяют сотрудничество в области здравоохранения и медико-биологических наук. С помощью Microsoft Azure, NVIDIA DGX Cloud и микросервисов NVIDIA Clara, поставщики медицинских услуг, фармацевтические и биотехнологические компании смогут быстрее внедрять инновации в клинические исследования и оказание медицинской помощи.

Также было объявлено о доступности NVIDIA Omniverse Cloud APIs в Microsoft Azure, что позволит разработчикам улучшить совместимость данных, сотрудничество и визуализацию на основе физики в существующих программных приложениях. Кроме того, NVIDIA GPU и Triton Inference Server помогут обслуживать прогнозы ИИ в Microsoft Copilot для Microsoft 365, объединяя языковые модели с корпоративными данными.

Все эти интеграции и сотрудничество между Microsoft и NVIDIA позволят клиентам обоих компаний создавать инновационные решения в области ИИ, расширять область применения генеративного ИИ на предприятиях и повышать их производительность и эффективность.

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