Embracer Group AB начала продажу своего портфеля внутренних студий-разработчиков
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Шведская игровая компания Embracer Group AB начала продажу своего портфеля внутренних студий-разработчиков. Ранее сообщалось о том, что Saber Interactive, одна из студий Embracer, была продана инвестиционной группе под названием Beacon Interactive за 247 миллионов долларов. Информация о продаже появилась после того, как на сайте Saber Interactive исчезло упоминание о связи с Embracer.
Согласно сообщению Embracer, эта сделка поможет снизить "геополитический риск" компании.
Не упоминается также Gearbox Entertainment-Embracer, которая будет сохранять собственность на несколько студий, хотя ожидается, что разработчик Borderlands будет продан в ближайшем будущем. Инсайдеры предполагают, что руководство Embracer начало рассматривать возможность продажи студий еще в сентябре прошлого года, после финансовых трудностей.
Lars Wingefors, соучредитель и генеральный директор Embracer, выразил удовлетворение относительно сделки, отметив, что она будет выгодна как для Embracer, так и для Saber Interactive. Подробности этой сделки пока не разглашаются.
Эта новость о продаже Saber Interactive является частью широкомасштабной распродажи студий, включая 4A Games, Tarsier Studios, и другие, которую проводит Embracer Group AB. Ожидается, что эти сделки помогут компании сосредоточиться на основных брендах и проектах. Embracer Group AB известна своей активной политикой по поглощению студий-разработчиков, и эта последняя продажа является еще одним примером изменений, которые происходят в игровой индустрии.
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