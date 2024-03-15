Шведская игровая компания Embracer Group AB начала продажу своего портфеля внутренних студий-разработчиков. Ранее сообщалось о том, что Saber Interactive, одна из студий Embracer, была продана инвестиционной группе под названием Beacon Interactive за 247 миллионов долларов. Информация о продаже появилась после того, как на сайте Saber Interactive исчезло упоминание о связи с Embracer.

Согласно сообщению Embracer, эта сделка поможет снизить "геополитический риск" компании.

Не упоминается также Gearbox Entertainment-Embracer, которая будет сохранять собственность на несколько студий, хотя ожидается, что разработчик Borderlands будет продан в ближайшем будущем. Инсайдеры предполагают, что руководство Embracer начало рассматривать возможность продажи студий еще в сентябре прошлого года, после финансовых трудностей.

Lars Wingefors, соучредитель и генеральный директор Embracer, выразил удовлетворение относительно сделки, отметив, что она будет выгодна как для Embracer, так и для Saber Interactive. Подробности этой сделки пока не разглашаются.

Эта новость о продаже Saber Interactive является частью широкомасштабной распродажи студий, включая 4A Games, Tarsier Studios, и другие, которую проводит Embracer Group AB. Ожидается, что эти сделки помогут компании сосредоточиться на основных брендах и проектах. Embracer Group AB известна своей активной политикой по поглощению студий-разработчиков, и эта последняя продажа является еще одним примером изменений, которые происходят в игровой индустрии.