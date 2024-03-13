Недавно в Вашингтоне были опубликованы бюджетные документы, показывающие, что бюджет НАСА на создание звездолетов составляет 647 миллионов долларов. Эта сумма раскрывает детали испытательных полетов после IFT-3. Однако, несмотря на это, бюджет космического агентства за последние три года остается неизменным, несмотря на высокие процентные ставки и влияние инфляции.

Бюджетный запрос на финансовый год 2025 для НАСА остается на уровне прошлого года, включая существенное сокращение на 2,5 миллиарда долларов по сравнению с прогнозами. Это привело к сокращению расходов на науку и исследования глубокого космоса, чтобы сохранить бюджет на следующий год.



Согласно бюджетному запросу, представленному НАСА на финансовый год 2025, весь бюджет был распределен между различными проектами. В частности, сокращения расходов затронули программу НАСА по созданию лунного космического корабля Human Landing System (HLS), которая получила меньше средств, чем предполагалось в предыдущие годы.



Наибольший риск для программы составляет хранение и передача криогенного топлива, и поэтому в новом бюджете уделено особое внимание этой проблеме. В бюджетных документах также указано, что испытательные полеты звездолета SpaceX будут проведены после ноября 2024 года, а компания планирует разработать системы посадки без экипажа.



Однако, несмотря на сокращение бюджета, НАСА все равно вкладывает свои ресурсы в различные проекты, такие как ракета Space Launch System (SLS) и лунный корабль Orion. Испытания этих проектов проводились в 2022 году и были успешными.



Таким образом, бюджет НАСА на создание звездолетов подвергся сокращению, и основное внимание будет уделено программе Human Landing System, которая включает в себя лунный корабль компании SpaceX. Однако, космическое агентство все равно будет продолжать развивать возможности переноса топлива на орбиту и проведение различных испытательных полетов.