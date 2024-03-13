Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Администратор популярной даркнет-площадки Incognito Market угрожал своим пользователям

Администратор популярной даркнет-площадки Incognito Market на этой неделе угрожал своим пользователям, собираясь раскрыть их данные в полицию
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Администратор популярной даркнет-площадки Incognito Market на этой неделе угрожал своим пользователям, собираясь раскрыть их данные в полицию. Это вызвало тревогу среди деятельности в сети темной паутины. Согласно сообщению, представленному Dark Web Informer на Twitter, пользователи были призваны заплатить, чтобы избежать публикации своих сообщений, историй транзакций и другой информации.
Incognito Market был известен своей способностью остаться анонимным и предоставлять возможность пользователям заниматься различными незаконными деятельностями. Однако, с начала этого месяца, множество пользователей столкнулись с проблемами доступа к своим средствам. Отчеты о проблемах транзакций также были подтверждены сообществом Reddit и Dark Web Informer.

Позже исследователь темной паутины заявил, что ему предложили взятку, чтобы он прекратил публикацию информации об Incognito Market. Это породило слухи о мошенничестве с выводом средств.

Теперь администратор вернулся с новым сообщением, в котором угрожает раскрыть данные пользователей, если они не включат себя в белый список до 1 апреля. Он утверждает, что Incognito Market накопил список личных сообщений, информацию о транзакциях и детали заказов, которые будут опубликованы в конце мая. Цены на площадке также будут удвоены с 1 апреля.
Теперь пользователи сталкиваются с выбором - или заплатить в даркнет-площадке, чтобы спрятать свои данные и избежать возможной дискредитации, или рискнуть и продолжить использование площадки, которая, возможно, стала предметом мошенничества. Сообщение администратора вызвало беспокойство и хаос среди пользователей даркнета, которые теперь могут ощутить последствия своих незаконных действий.

Информатор обещает открыть портал белых списков через несколько недель, чтобы позволить покупателям снять свои записи со списка. Но в любом случае, будущее Incognito Market под вопросом, и это сообщение администратора вызывает серьезные последствия для пользователей и самой площадки.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

incognito
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
13
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
1
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
11
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
9
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дженсен Хуанг заявил, что графическому чипу следующего поколения понадобиться полноценная СЖО
17
В Германии восхитились новой российской "чудо-бомбой" Д-30СН, применяемой авиацией
5
Липецкий тракторный завод возобновляет работу для производства сельхозтехники
3
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
37
Три автора подали в суд на Nvidia за нарушение авторских прав
+
Новаторский материал из России трансформирует газотурбинные и космические технологии
3
Новые открытия разрушают гипотезу о существовании органической жизни на спутнике Юпитера Европе
+
Российские космические аппараты переходят на новый уровень с энергопреобразующей аппаратурой
3
Украинский нардеп Лапин назвал две основные причины поражения M142 HIMARS в Никаноровке
+
Xiaomi начала работу над смартфонами серии Redmi K80
+
Сроки выхода HyperOS сдвигаются, а за 2 квартала 2024г всего 30 смартфонов Xiaomi получат новую ОС
3
Qualcomm готовится представить на следующей неделе процессор Snapdragon 8s Gen 3
+
В Индии запускают летающее такси для борьбы с пробками на дорогах
+
Криптодобытчики переходят на новый универсальный тип майнинг-ригов
1
Infinix Note 40 Pro 5G прошёл различные сертификации и тесты с чипом похожим на Dimensity 7020
1
Проект российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В преобразуется в Ил-212
3
На крупнейшем острове Байкала построят первую асфальтированную дорогу
1
Активизация мошенников перед президентскими выборами в России вызывает тревогу среди экспертов
+
В Италии запретили присылать фотографии с дорожных камер нарушителям ПДД
1
Умное кольцо CIRCUL RING с необычным растягивающимся механизмом скоро получит краудфандинг
+

Популярные статьи

Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
24
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
41
В последние недели на барахолку хлынули Xbox series S и цена обновила исторический минимум
10
Robin Hood - Sherwood Builders - альтернативная история Робин Гуда (субъективный обзор)
2
Как сэкономить на игровом ПК, и какой процессор подходит геймеру с разрешением монитора 1080р
20
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
30
ТОП-5 игровых QuadHD мониторов стоимостью до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
11
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
13
Собираем самый дешёвый ПК из магазина за 7000 рублей
11
The War Zone: Моделирование показало успешность нанесения ядерных ударов по РФ самолетами F-35A
6

Сейчас обсуждают

Александр
14:18
А чё у Куртки на фотке такая рожа испуганная? Сам офигел от своих хотелок и результата?
Qualcomm готовится представить на следующей неделе процессор Snapdragon 8s Gen 3
Николай Лебедев
14:16
До сих пор стоит и работает, пережила две волны майнинга, только термопасту и вентилятор менял
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti исполнилось 7 лет
Игорь Баркович
14:15
Как владелец 3070ти и монитора 3440х1440 Могу утверждать что памяти хватает почти всегда, с редкими исключениями типо Форзы5 Но там чуток снизить графику и памяти хватит и ФПС будет постабильнее Для 4...
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
Cider
14:13
о, информагенство Пиздуза подключилось
ВСУ нанесли масштабный удар беспилотниками по территории России, подавляющее большинство были перехвачены системами ПВО
Евгений Шрайнер
14:12
Ау проснись уже передали. Может теперь дальнобойные разве, что. Либо просто новую партию?
WSJ: Вашингтон может передать Киеву баллистические ракеты ATACMS
Никита Самсонов
14:12
Не везде. Попробуй поиграть в тарков с шестиядерником 5-7 летней давности, но мощной видеокартой. Сюрприз будет
Как сэкономить на игровом ПК, и какой процессор подходит геймеру с разрешением монитора 1080р
Денис Мальшаков
14:05
В каком таком месте он 3-ий???
Xiaomi 14 занял 3-е место в рейтинге лучших камер в списке телефонов премиум-класса
Джон Коннор
14:04
Таблетки выпей, сказочник зеленожопый))) недостижимое качество у него на длсс перформанс, реально больные на голову ))) либо слепые и одновременно тупые ))
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
Alpha Werewolf
14:04
На самом деле чиллер прикольная штука )
Qualcomm готовится представить на следующей неделе процессор Snapdragon 8s Gen 3
Джон Коннор
14:00
Нвидиа гумна навыпускала, прочие производители до сих пор разгребают
Seasonic выпустила новые кабели 12V-2×6 для своих блоков питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем