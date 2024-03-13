Администратор популярной даркнет-площадки Incognito Market на этой неделе угрожал своим пользователям, собираясь раскрыть их данные в полицию. Это вызвало тревогу среди деятельности в сети темной паутины. Согласно сообщению, представленному Dark Web Informer на Twitter, пользователи были призваны заплатить, чтобы избежать публикации своих сообщений, историй транзакций и другой информации.

Incognito Market был известен своей способностью остаться анонимным и предоставлять возможность пользователям заниматься различными незаконными деятельностями. Однако, с начала этого месяца, множество пользователей столкнулись с проблемами доступа к своим средствам. Отчеты о проблемах транзакций также были подтверждены сообществом Reddit и Dark Web Informer.



Позже исследователь темной паутины заявил, что ему предложили взятку, чтобы он прекратил публикацию информации об Incognito Market. Это породило слухи о мошенничестве с выводом средств.



Теперь администратор вернулся с новым сообщением, в котором угрожает раскрыть данные пользователей, если они не включат себя в белый список до 1 апреля. Он утверждает, что Incognito Market накопил список личных сообщений, информацию о транзакциях и детали заказов, которые будут опубликованы в конце мая. Цены на площадке также будут удвоены с 1 апреля.

Теперь пользователи сталкиваются с выбором - или заплатить в даркнет-площадке, чтобы спрятать свои данные и избежать возможной дискредитации, или рискнуть и продолжить использование площадки, которая, возможно, стала предметом мошенничества. Сообщение администратора вызвало беспокойство и хаос среди пользователей даркнета, которые теперь могут ощутить последствия своих незаконных действий.



Информатор обещает открыть портал белых списков через несколько недель, чтобы позволить покупателям снять свои записи со списка. Но в любом случае, будущее Incognito Market под вопросом, и это сообщение администратора вызывает серьезные последствия для пользователей и самой площадки.