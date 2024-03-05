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Компания Skullcandy представила наушники EcoBuds True Wireless Earbuds, которые являются самым экологичным продуктом бренда. Они изготовлены на 65% из переработанного пластика, содержат на 57% меньше тяжелых металлов и имеют на 50% меньший углеродный след по сравнению с аналогичными продуктами на рынке.
Наушники EcoBuds уже доступны по всему миру и имеют цену $39,99 MSRP. За разработку EcoBuds был проведен анализ их воздействия на окружающую среду, и было обнаружено, что литиевые батареи являются одним из самых вредных источников углерода для беспроводной электроники.
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Из-за этого компания решила создать наушники без батареек, что позволило снизить углеродный след на 50%. Наушники обеспечивают 8 часов автономной работы и имеют встроенный кабель USB-C для зарядки. EcoBuds также имеют маленький форм-фактор и отличное качество звука.