Компания Skullcandy представила наушники EcoBuds True Wireless Earbuds, которые являются самым экологичным продуктом бренда

Компания Skullcandy представила наушники EcoBuds True Wireless Earbuds, которые являются самым экологичным продуктом бренда. Они изготовлены на 65% из переработанного пластика, содержат на 57% меньше тяжелых металлов и имеют на 50% меньший углеродный след по сравнению с аналогичными продуктами на рынке.

Наушники EcoBuds уже доступны по всему миру и имеют цену $39,99 MSRP. За разработку EcoBuds был проведен анализ их воздействия на окружающую среду, и было обнаружено, что литиевые батареи являются одним из самых вредных источников углерода для беспроводной электроники.

реклама

Из-за этого компания решила создать наушники без батареек, что позволило снизить углеродный след на 50%. Наушники обеспечивают 8 часов автономной работы и имеют встроенный кабель USB-C для зарядки. EcoBuds также имеют маленький форм-фактор и отличное качество звука.