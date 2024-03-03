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Генеральный директор EA, Эндрю Уилсон, объявил о сокращении штата на 5%

EA также оптимизирует глобальную недвижимость и прекращает выпуск игр и разработку лицензионных ИС
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Генеральный директор EA, Эндрю Уилсон, объявил о сокращении штата на 5%. Он отметил, что компания стремится создавать более масштабные и смелые развлечения для миллионов игроков и фанатов по всему миру. В то же время индустрия развлечений находится в периоде ускоренной трансформации, где потребности и мотивы игроков меняются.

EA также оптимизирует глобальную недвижимость и прекращает выпуск игр и разработку лицензионных ИС, которые, по их мнению, не будут успешными. Компания также стремится к сотрудничеству и инновациям для развития и обслуживания глобальных сообществ.

Уилсон призвал сотрудников EA к сотрудничеству и заботе друг о друге в этот период перемен. Он выразил признательность всем, кто внес свой вклад в успех компании и с нетерпением ждет будущего развлечений, которое они создадут вместе.

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