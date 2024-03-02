Компания BIOSTAR представила новую материнскую плату A620MH Aurora, основанную на чипсете AMD A620A. Этот чипсет является ревизией A620, который также используется в чипсете ASMedia Promontory, приводящему чипсет B550 от AMD.

Модель A620MH Aurora поддерживает процессоры Ryzen 7000 и 8000G с TDP 65 Вт и оснащена двумя слотами DDR5 DIMM с максимальным объемом памяти 96 ГБ, одним слотом M.2 NVMe с поддержкой PCI-Express 4.0 x4 и слотом PCI-Express 4.0 x16. Она также имеет порты SATA 6 Гбит/с для подключения накопителей.

Опции подключения включают шесть портов USB 3.2 Gen 1, несколько портов USB 2.0, HDMI 1.4 и D-Sub (VGA) для дисплеев, проводную локальную сеть 1 GbE и 6-канальный HD-аудиосигнал. Также на плате присутствуют разъем для RGB-светодиодов, USB BIOS Flashback и диагностические SMD-светодиоды. Цена пока не сообщается.