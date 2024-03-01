Вышла последняя бета-версия HWInfo64 v7.73-5370 с добавленной функцией экранного дисплея (OSD), которая ранее требовала использования внешних инструментов. Она позволяет отображать любую информацию на мониторе и может работать с различными движками, такими как DirectX 11, 12, OpenGL и Vulkan.

Однако новая версия программы перестала поддерживать операционную систему Windows XP. Разработчики объясняют это тем, что пользователи Windows Vista и XP64 не нуждаются в новых функциях и не получат преимуществ от 64-битных приложений.

В новой версии также улучшен мониторинг датчиков для систем ASUS NUC, мониторинг состояния NVMe-накопителей, а также мониторинг датчиков для материнской платы ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI. Эксперты, которые протестировали бета-версию, отметили, что OSD работает только при использовании инсталлятора, а не портативной версии программы, и указали на некоторые ошибки и проблемы, которые должны быть исправлены до публичного выпуска.