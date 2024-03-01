Sony объявила о сокращении 900 сотрудников PlayStation по всему миру, что составляет около 8% от общего числа сотрудников

Лондонская студия PlayStation будет закрыта. Хермен Халст, глава PlayStation Studios, подтвердил сокращение персонала в нескольких студиях и командах разработчиков, включая Insomniac Games и Naughty Dog.

Решение о закрытии проектов и сокращении числа сотрудников принято в связи с постоянными изменениями в игровой индустрии и необходимостью подготовить бизнес к будущим вызовам. PlayStation Studios стремится создавать лучшие игры для поклонников PlayStation, но требуется переоценка методов работы, чтобы достичь желаемого качества.

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Одновременно с этим, PlayStation Studios должна адаптироваться к изменениям в индустрии и сфере онлайн-игр, а также представить игры на других устройствах, таких как ПК и мобильные устройства. Отмена проектов не отражает наличие таланта или старания команды, а связана с изменениями на рынке и в индустрии игр.