Компания Sabrent представила свой новый флагманский твердотельный накопитель M.2 NVMe Rocket 5. Этот накопитель поставляется в форм-факторе M.2-2280, и включает радиатор с вентилятором в комплекте для установки. Радиатор оснащен ребрами, медными тепловыми трубками и вентилятором.

Накопитель оснащен контроллером Phison PS5026-E26 Max14um, флеш-памятью Micron B58R 3D TLC NAND и DRAM кэш-памятью. Он доступен в емкостях 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Показатели производительности и надежности не были сообщены, но упомянуты скорость последовательного чтения до 14 ГБ/с, скорость последовательной записи до 12 ГБ/с, скорость случайного чтения до 1,55 млн IOPS 4K и скорость случайной записи до 1,8 млн IOPS 4K.

Sabrent Rocket 5 заменяет Rocket 4 Plus как флагманский SSD-накопитель. Цены на накопитель варьируются от 190 до 730 долларов в зависимости от емкости.