Компания SmartCow представила новую безвентиляторную встраиваемую систему искусственного интеллекта под названием Uranus Plus. Она основана на системных модулях NVIDIA Jetson Orin NX и Jetson Orin Nano. Uranus Plus имеет компактный дизайн и поддерживает подключение к сетям 5G, 4G и Wi-Fi. Система оборудована твердотельным накопителем емкостью 256 Гб и может работать с несколькими нейросетями и обрабатывать высокоразрешенные изображения. Она также позволяет выполнение до 100 TOPS вычислений ИИ на границе.

Uranus Plus улучшает эффективность разработки приложений ИИ на границе с помощью модернизации стека приложений через NVIDIA Metropolis Microservices for Jetson. Присутствуют 2 порта USB Type A со скоростью передачи 10 Гбит/с, а также 1 порт 2,5G LAN для высокой пропускной способности и производительности.

Система также имеет кнопки GPIO, сброса и восстановления, а также поддержку USB2.0 Type C для OTG-функциональности и настройки функций кнопки GPIO. Uranus Plus предназначен для общих интеллектуальных приложений, проектов ИИ-видения и ИИ-шлюзов, а также может быть связан с решением управления на границе FleetTrackr для расширения масштабирования развертывания.