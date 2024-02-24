YEYIAN GAMING представила игровую мышь SHIFT 3-в-1 RGB и стриминговую камеру FlexCam 2K
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Компания YEYIAN GAMING представила две новые инновационные продукты: игровую мышь SHIFT 3-в-1 RGB и стриминговую камеру FlexCam 2K. Игровая мышь SHIFT предлагает настраиваемые функции, такие как изменение динамики мыши и переключатели разных типов.
Она также имеет RGB-подсветку, индикатор уровня DPI и функцию беспроводной зарядки. Камера FlexCam 2K обеспечивает высокое качество потокового вещания благодаря разрешению 2K, объемной светодиодной подсветке, встроенному микрофону и интеллектуальному пульту дистанционного управления.
Оба продукта совместимы с различными операционными системами и платформами. Игровая мышь SHIFT и камера FlexCam уже доступны в розничных и электронных магазинах. YEYIAN GAMING стремится улучшить игровой процесс и потоковое вещание, сотрудничая с игровым сообществом и создателями контента.
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