Компания YEYIAN GAMING представила две новые инновационные продукты: игровую мышь SHIFT 3-в-1 RGB и стриминговую камеру FlexCam 2K. Игровая мышь SHIFT предлагает настраиваемые функции, такие как изменение динамики мыши и переключатели разных типов.

Она также имеет RGB-подсветку, индикатор уровня DPI и функцию беспроводной зарядки. Камера FlexCam 2K обеспечивает высокое качество потокового вещания благодаря разрешению 2K, объемной светодиодной подсветке, встроенному микрофону и интеллектуальному пульту дистанционного управления.

Оба продукта совместимы с различными операционными системами и платформами. Игровая мышь SHIFT и камера FlexCam уже доступны в розничных и электронных магазинах. YEYIAN GAMING стремится улучшить игровой процесс и потоковое вещание, сотрудничая с игровым сообществом и создателями контента.