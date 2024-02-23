Sony анонсировала, что гарнитура виртуальной реальности PlayStation VR2 станет совместима с ПК. В настоящее время VR2 работает только с PlayStation 5, но моддеры уже работают над созданием поддержки для использования гарнитуры на ПК.

Проект "iVRy VR" разрабатывает соответствующий драйвер и в конце прошлого года сообщил о возможности использования PS VR2 для SteamVR на ПК. Последние сообщения iVRy в социальных сетях подтверждают, что многие игры, включая Star Wars: Jedi Fallen Order, уже работают с использованием PS VR2. Есть слухи о том, что Sony может заняться разработкой поддержки для ПК уже в 2024 году.

В статье на PlayStation Blog Sony сообщила о разработке возможности играть на ПК в формате VR с использованием PS VR2 и обещала предложить еще больше игр в дополнение к тем, которые уже доступны на PlayStation 5. Точные детали и доступные игры на ПК пока не уточнены.