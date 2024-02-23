Цены на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 и RTX 4060 Ti Founders Edition упали в Китае, опустившись ниже первоначального MSRP. Нацеленные на основной сегмент, эти две видеокарты довольно долго держались на уровне MSRP, но теперь некоторые ритейлеры предлагают Founders Edition по сниженной цене.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition в настоящее время продается по цене 4599 RMB на JD.com, что на 200 RMB ниже ее официального MSRP. То же самое касается и GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition, которая в настоящее время продается по цене 2999 юаней.

Некоторые пользовательские версии от партнеров NVIDIA AIC можно найти с еще более низким ценником, и это может быть результатом того, что AMD пытается продать Radeon RX 6750 GRE в Китае и сократить продажи новой серии Radeon RX 7600. Пока неясно, будут ли снижены цены в остальном мире, но стоит внимательно следить за американскими и европейскими розничными магазинами.