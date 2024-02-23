Компания Thermaltake представила обновленные версии своих охлаждающих вентиляторов TOUGHFAN EX12 Pro и EX14 Pro. Они оснащены улучшенными магнитными разъемами и сменными лопастями вентилятора, что обеспечивает высокую производительность охлаждения, эстетическую привлекательность и гибкость установки.

Новая конструкция разъемов MagForce 2.0 с контактными площадками pogo pin облегчает установку вентиляторов и уменьшает использование кабелей. Лопасти вентилятора легко снимаются, что упрощает их чистку. Вентиляторы TOUGHFAN EX12 Pro и EX14 Pro имеют девять удлиненных лопастей, обеспечивающих увеличенный воздушный поток и высокое статическое давление. Они поддерживают различные направления воздушного потока и имеют низкий уровень шума.

Квадратная конструкция рамки вентилятора предотвращает утечку воздуха. Изготовленные из жидкокристаллического полимера, лопасти уменьшают вибрации. Обновленные вентиляторы TOUGHFAN EX12 Pro и EX14 Pro предлагают оптимальную эффективность охлаждения и простоту обслуживания.