Intel планирует сделать свои передовые литографические узлы доступными для компаний, таких как AMD, NVIDIA и Qualcomm, даже если они являются конкурентами Intel. Генеральный директор компании, Пэт Гелсингер, заявил, что Intel Foundry Services (IFS) будет юридически отделена от Intel и станет самостоятельной структурой.

Цель IFS - стать ведущей литографической компанией на Западе и конкурентом TSMC. Гелсингер отметил, что между дочерней компанией и Intel существует четкая граница. Он выразил надежду, что IFS станет поставщиком литографических услуг для всех компаний в отрасли, включая NVIDIA, Qualcomm, Google, Microsoft и AMD.

Также было объявлено о планах Intel войти в бизнес полузаказных систем, предлагая клиентам возможность создания чипов, комбинирующих различные технологии. Гельсингер намерен объединить Intel и IFS в единое окно для различных полузаказных чипов с различными интеллектуальными свойствами.