Cooler Master утверждает, что три компании нарушают патенты США №№ 10,509,446; 11,061,450; и D856,941, принадлежащие ей

Компания Cooler Master подала в суд на SilverStone, Enermax и их общего OEM-производителя, китайскую компанию Apaltek из провинции Гуандун, за нарушение патентов на дизайн их универсальных жидкостных процессорных кулеров с замкнутым контуром. Компания подала иск в окружной суд США в Центральном округе Калифорнии против трех компаний за предполагаемое нарушение прав интеллектуальной собственности в дизайне своих AIO CLC.

Cooler Master утверждает, что три компании нарушают патенты США №№ 10,509,446; 11,061,450; и D856,941, принадлежащие ей. В иске упоминаются такие продукты, как SilverStone IceMyst 240, PF240, PF240W, IceGem 360, VIDA 240 Slim и RGB-контроллер, а также Enermax Aquafusion ADV, Liqmax III ARGB, Liqtech 360 TR4 II Slim и RGB-контроллер. Apaltek не имеет продуктов в розничной торговле под собственным брендом, но судится как поставщик оригинальных технологий для SilverStone и Enermax.

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В частности, в иске Cooler Master утверждается, что выбор дизайна помпы внутри радиатора является изобретением Cooler Master, как и мини-контроллер ARGB. Кроме того, в иске утверждается о нарушении существенного дизайна кулеров.

Компания требует возмещения ущерба и судебных издержек. Один из трех ответчиков обратился к TechPowerUp с комментарием, в котором заявил, что считает интересным тот факт, что Cooler Master, которая сама защищала аналогичный иск о нарушении патентов против Asetek в 2016-17 годах, продолжает обвинять в нарушении патентов более мелких конкурентов, таких как Enermax и SilverStone, оставляя без внимания некоторых других клиентов Apaltek, таких как MSI. Они заявили, что намерены защищать свои разработки в суде. Этот ответчик назвал поведение Cooler Master "хулиганским".