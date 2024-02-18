Сэм Альтман из OpenAI только что представил Sora, совершенно новую модель ИИ "речь-видео", которая работает именно так, как того хотела бы научная фантастика - создавая плавные, фотореалистичные, правдиво-цветные видеоклипы, основанные исключительно на текстовых подсказках.

Sora - это генеративный ИИ экспоненциально большего масштаба, чем Dall-E, и, предположительно, требует огромного количества вычислительных мощностей. Но для тех, кто может позволить себе арендовать большой аппаратный экземпляр, это означает возможность создавать видео практически о чем угодно.

Со временем все демократизируется, и через несколько лет Sora может стать лучшим инструментом для независимых создателей контента, поскольку они смогут рисовать целые миры, используя только подсказки и зеленые экраны. Sora, прикрепленная к гарнитуре смешанной реальности, такой как Apple Vision Pro, - это, по сути, голопалуба (Голопалуба (англ. Holodeck) — вымышленное устройство из научно-фантастической медиафраншизы «Звёздный путь» ).