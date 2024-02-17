Поставки оборудования для завода Intel в Огайо задерживаются из-за экстремальных погодных условий
реклама
Поставки оборудования для строящегося завода Intel в штате Огайо были задержаны из-за экстремальных погодных условий, включая наводнение. Перемещение крупногабаритного оборудования должно было начаться в прошлые выходные, но теперь работы планируется возобновить не позднее 17 февраля.
Проект по перемещению оборудования ожидается продолжаться более девяти месяцев, что может привести к завершению этого этапа строительства к концу 2024 года. Однако, церемония закладки первого камня на заводе уже была отложена из-за задержки субсидий по закону CHIPS.
Компания Intel заявила, что хотя они не смогут достичь цели по выпуску продукции к 2025 году, строительство идет согласно графику, и они продолжают придерживаться проекта. Отраслевые источники предполагают, что церемония открытия завода может состояться примерно в конце 2026 или в начале 2027 года.
реклама
Теги
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила