Компания AMD выпустила обновление графического драйвера Radeon Software Adrenalin для игры Suicide Squad: Kill the Justice League. Обновление содержит оптимизацию для этой игры и исправляет проблему с искажениями при включенной трассировке лучей.

Однако обновление также обнаружило новые проблемы, такие как чрезмерное время загрузки в игре "Deathloop" на видеокартах RX 6900 XT, сбой приложения "Dead Space" при включенной трассировке лучей и заикание в игре "Overwatch 2".

Компания AMD продолжает работать над исправлением этих проблем. Обновление поддерживает новые игры и обладает номером версии 23.40.02.03.