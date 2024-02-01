AMD обновила Radeon Software Adrenalin для игры Suicide Squad: Kill the Justice League
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Компания AMD выпустила обновление графического драйвера Radeon Software Adrenalin для игры Suicide Squad: Kill the Justice League. Обновление содержит оптимизацию для этой игры и исправляет проблему с искажениями при включенной трассировке лучей.
Однако обновление также обнаружило новые проблемы, такие как чрезмерное время загрузки в игре "Deathloop" на видеокартах RX 6900 XT, сбой приложения "Dead Space" при включенной трассировке лучей и заикание в игре "Overwatch 2".
Компания AMD продолжает работать над исправлением этих проблем. Обновление поддерживает новые игры и обладает номером версии 23.40.02.03.
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