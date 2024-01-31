Системные требования для ПК-версии указывают на процессор AMD Ryzen 5 3600

Согласно инсайдерской информации, консольные версии игры Dragon's Dogma 2 работают с частотой 30 кадров в секунду. Это касается версий для PlayStation 5, Xbox Series X и Series S. Игра также будет доступна на ПК.

Системные требования для ПК-версии указывают на процессор AMD Ryzen 5 3600, который сравним по производительности с процессорами PlayStation 5 и Xbox Series. Официальные подробности о визуальных режимах Dragon's Dogma 2 для консолей не были раскрыты, однако надеется, что предрелизные материалы, которые будут опубликованы позже, дадут более ясное представление об этом.

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Dragon's Dogma 2 — это экшен-RPG, в которой игроку предстоит самостоятельно выбирать свой опыт и принимать решения в фэнтезийном мире. Игра будет выпущена 22 марта 2024 года.