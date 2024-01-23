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Собираем игровой компьютер для сына дешевле 40000 рублей

Заглянем в мир гейминга через призму моей свежей сборки ПК против аналогичной по цене из DNS
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Глядя на недавнюю сборку https://overclockers.ru/blog/Trinity/show/132168/Epichnaya-SBORKA-PK-Razrushitel-nye-igrovye-vozmozhnosti-za-40-tysyach-rublej хочется честно и откровенно сказать - никогда такое не собирайте. Это тот самый случай, когда купленное железо оказывается дорогим и очень медленным, все игры будут безудержно тормозить, доставляя нравственные страдания пользователю этого компьютера.

Гораздо лучше не страдать, а взять и собрать все на всеми любимом китайском магазине AliExpress. В указанной выше статье сборка обошлась в 40 792 рубля. Я же соберу аналогичную сборку на AliExpress всего за 39866 рублей, причем этот компьютер будет гораздо красивее и намного быстрее в играх. Что касается гарантии, то на AliExpress она также есть – если вдруг товар придет нерабочий – всегда можно запросить возврат средств. Все комплектующие в моей подборке будут с бесплатной доставкой. В процессе выбора комплектующих я пойду тем же порядком, каким шел товарищ Shocker.

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Видеокарту он взял Sapphire Radeon RX 6400 за 13000 рублей. Я возьму тоже видеоускоритель от именитого бренда Sapphire, но гораздо более мощный - Sapphire Radeon RX 5700 XT 8G D6 Nitro + Pro за 17547 рублей. Да, моя видеокарта стоит чуть дороже, чем Sapphire Radeon RX 6400, но на видеокарте ни в коем случае нельзя экономить в игровой сборке, ведь это, если можно так сказать, сердце игрового компьютера, да и к тому же следующие комплектующие будут дешевле, поэтому можно позволить себе заплатить за видеокарту побольше.

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https://aliexpress.ru/item/1005004887188404.html

Видеокарта Sapphire Radeon RX 5700 XT 8G D6 Nitro в играх более чем в 2 раза быстрее, чем Sapphire Radeon RX 6400. Поэтому на сегодняшний день брать Sapphire Radeon RX 6400 нет никакого смысла.

Далее он берет процессор AMD Ryzen 5 PRO 3600 вместе с материнской платой MSI B450M-A PRO MAX II, и в комплект кладет оперативную память Patriot Viper Steel 16 Гб DDR4 3200 МГц. За все это вместе он отдал 19697 рублей. Я же выбрал на AliExpress готовый комплект из процессора, материнской платы и памяти всего за 10904. Такая большая разница в цене в итоге и позволила мне взять более мощную видеокарту, более емкий SSD, более мощный блок питания, а также красивый белый корпус с РГБ-кульками. Хочу заметить, что у MSI B450M-A PRO MAX II всего один слот M.2, а у моей Atermiter X99 целых два, так что в мою материнскую плату можно будет в дальнейшем установить еще один накопитель m.2, а в сборке Shocker возможности для апгрейда нет, и чтобы установить два SSD придется покупать другую материнскую плату. Кроме того плата MSI имеет скромный черный вид, ее стыдно показать друзьям. Вероятно по этой причине - чтобы никто не видел материнскую плату, Shocker выбрал корпус без прозрачной боковой стенки. Моя же материнская плата имеет красивую красную расцветку, так что будет выгодно смотреться сквозь прозрачное окно корпуса, который я выбрал.

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https://aliexpress.ru/item/1005004887188404.html

В моем комплекте идет процессор Xeon 2680V4 (14 ядер/28 потоков), а также оперативная память Atermiter 4 планки по 8 Гб каждая, что дает нам в сумме 32 Гб памяти DDR4 3200 МГц. Так что у меня памяти вдвое больше, причем на той же скорости. Учитывая наличие четырех планок и поддержку процессором четырехканальной памяти, скорость подсистемы памяти будет выше, чем у системы на AMD Ryzen 5 PRO 3600. Если сравнивать процессоры по рейтингу быстродействия, то в многопотоке Xeon 2680V4 идентичен Ryzen 3600.

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Далее автор взял под систему и игры SSD накопитель ARDOR GAMING Ally AL1282 с объемом 256 гигабайт за 1999 рублей. Совершенно очевидно, что этого объема катастрофически мало для системы и игр. Я же выбрал недорогой SSD SomnAmbulist M2 NVME 512 ГБ M.2 2280 всего за 2446 рублей. Хочу заметить,  что это не какой-то там нонейм производитель, а именитый бренд, диски SomnAmbulist давно продаются в Ситилинке.

https://aliexpress.ru/item/1005005941536140.html

Затем в сборке идет кулер. Автор взял себе бюджетную башню SE-903-SD от ID-Cooling за 1499 рублей, которая дует вбок, совершенно не охлаждая зону VRM. А учитывая какой дешевый непродуваемый корпус он выбрал, есть опасения за перегрев материнской платы. Я же взял кулер за 1466 рублей, который ориентирован так, что дует на материнскую плату. Это поможет в охлаждении зоны питания процессора. Кроме того, на моем кулере есть веселая радужная подсветка, в т о время как ID-Cooling SE-903-SD может порадовать лишь скучным белым пластиком за те же деньги.

https://aliexpress.ru/item/1005002452850551.html

Затем в сборке идет блок питания. Автор взял блок питания Deepcool PF400 мощностью 400 Вт за 2899 рублей. Я же взял Aigo AK на 500 Вт всего за 2458 рублей.

https://aliexpress.ru/item/1005005904533452.html

И в конце сборки Shocker взял самый дешевый и невзрачный черный корпус DEXP DC-201M за 1699 рублей. Конечно без внутренних вентиляторов, так что компонентам внутри корпуса однозначно будет не холодно. К тому же корпус без смотрового окна и без какой-бы ты ни было подсветки, так что такой будет стыдно показать одноклассникам, так что его придется прятать под столом и накрывать бабушкиным пледом. Я же выбрал корпус , который не стыдно будет показать своим друзьям. Это 1stPlayer FireBase X2 X2-4R1 182003 Mini – Tower за 4992 рубля со стеклянными стенками и РГБ-вентиляторами. Как говорится - стильно, модно, молодёжно.

https://aliexpress.ru/item/1005002909126549.html

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Что имеем в итоге. Моя сборка AliExpress в ценах на момент написания статьи стоит 39866 рублей против 40 792 рублей у Shocker. Так что получилось сэкономить 926 рублей. При этом она вдвое мощнее в играх, а ведь именно игровую сборку мы собираем. Также, что не маловажно имеет разноцветную подсветку корпуса и процессорного кулера, а также вдвое больше постоянной и оперативной памяти.

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