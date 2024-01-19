Всем привет! Пока не важно, как меня зовут. Важно лишь то, что я, на определенном этапе своей жизни, занимаюсь подбором, сборкой и небольшим ремонтом ПК. Новый год уже в прошлом, и это означает, что пришло время приступить к тому, в чем у меня больше всего опыта – сборке ПК.

Друг недавно обратился ко мне с просьбой собрать первый в жизни компьютер для его 12-летнего сына. Мы определили конкретный список игр, в которые планировалось играть юному геймеру: CS 2, Minecraft, трилогия METRO и GTA Online с разрешением Full HD. Бюджет был установлен в 40 тысяч рублей, а стабильность и надежность системы были приоритетными критериями. Все комплектующие были выбраны новыми с гарантией.

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Видеокарта

Начнем с ключевого компонента в моей сборке — видеокарты. Здесь я выбрал RX 6400. В настоящее время это самая доступная видеокарта от AMD, если рассматривать линейку RDNA 2.0 или более новую. Как и следовало ожидать, в таком бюджете компромиссы неизбежны, но это стандартная практика для бюджетных моделей. За 13 тысяч я не нашёл ничего более подходящего.

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Назвать ее полноценным решением для Full HD гейминга сложно. В большинстве новых игр ей будет трудно достичь 30 fps при максимальных настройках графики, но всегда можно уменьшить параметры для достижения приемлемого уровня кадров. С RX 6400 можно поиграть во все современные тайтлы, особенно с учетом поддержки FSR, но, конечно, не на максимальных настройках. 4 гигабайта видеопамяти не добавляют оптимизма. На сегодняшний день для Full HD лучше иметь 6 гигабайт и более, но с учетом установки средних текстур также можно обойтись. Я не вижу смысла критиковать видеокарту за такую цену из-за подобных ограничений. Учитывая бюджет моего друга в 40 тысяч на всю сборку, эта видеокарта отлично справляется со своими задачами.

Процессор

Другим важным элементом в моем конфиге является процессор. В этот раз я решил остановиться на надежном Ryzen 5 3600 PRO. По цене в 9 тысяч рублей, он просто идеально подходит для подобных систем. RX 6400 далеко не предел для этого процессора. Он легко справляется с потребностями Full HD гейминга, что предоставляет небольшой запас для будущих обновлений. Характеристики вам, вероятно, хорошо известны. Напомню основные параметры: 6 ядер, 12 потоков, турбо-режим до 4200 МГц. Заблокированный множитель и TDP всего 65 Вт. Для этого процессора не требуется дорогая материнская плата с мощным питанием и дорогой кулер, что упрощает задачу с последующими компонентами сборки.

Основной недостаток - устаревшая платформа AM4. Но, на мой взгляд, не стоит беспокоиться об этом, когда речь идет о сборке с таким бюджетом.

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Материнская плата



В разделе материнской платы я решил остановиться на модели B450M-A PRO MAX II от MSI. Это очень доступная материнская плата с весьма неплохими характеристиками. Micro ATX позволяет легко уместить её в небольших корпусах. Кроме того, производитель не забыл оборудовать плату разъёмом M.2, что для меня является важным критерием. Хотя охлаждение здесь нельзя назвать продвинутым — радиатор можно заметить только на чипсете. Однако для моей системы это не представляет проблем.

Материнская плата B450M-A PRO MAX II легко справляется с Ryzen 5 3600 PRO, не вызывая при этом каких-либо проблем. На задней панели нет излишеств, предоставляя минимально необходимый набор интерфейсов: USB Type-A порты, LAN, аудио и видеоразъёмы. Даже PS/2 для мыши и клавиатуры отдельно присутствует. Стоимость этой модели едва превышает 6000 рублей, что делает её весьма привлекательным выбором.

Оперативная память



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Что касается оперативной памяти, выбор оказался гораздо более простым, чем с предыдущими компонентами. Понимая, что из-за ограниченного бюджета влезть сюда с двумя плашками по 16 гигабайт не получится, и я рассматривал исключительно более доступные комплекты на 8 гигабайт. В этот критерий идеально вписывается модель Viper Steel от Patriot Memory. Комплект включает в себя два модуля по 4 гигабайта стандарта DDR4. Частота на уровне 3200 МГц с таймингами 16/20/20/40. Даже предусмотрены радиаторы на случай, если сын моего друга захочет поэкспериментировать с разгоном. Плашки выглядят достаточно солидно и стильно, по высоте занимая внушительные 44 с небольшим миллиметра. Ну а стоимость всего комплекта приятно радует — 4199 рублей.

SSD



Перейдем к обсуждению SSD. Это тот элемент, на котором можно сэкономить без потери в качестве. На рынке твердотельных накопителей предостаточно разнообразие, и можно подобрать модель, соответствующую любым предпочтениям и бюджету. Мной была выбрана модель ARDOR GAMING Ally AL1282 с объемом 256 гигабайт, обладающая скоростью чтения 3000 МБ/с и записи 1300 МБ/с. Для начала это более чем достаточно, а в будущем всегда можно дополнить систему жестким диском или заменить сам SSD на более вместительный. Кроме того, ресурс данного SSD составляет 174 ТБ перезаписи. Цена на этот SSD начинается от 1999 рублей.

Охлаждение процессора

Перейдем к системе охлаждения для процессора, и здесь я не особо заморачивался. В сборку идеально вписалась бюджетная башня SE-903-SD от ID-Cooling. Теоретически я мог бы обойтись даже стандартным кулером, но переплата за него казалась мне не слишком оправданной. Гораздо лучше взять подобную модель с улучшенными характеристиками охлаждения. Этот кулер способен эффективно справляться с тепловыми нагрузками до 130 Вт. Его конструкция включает три тепловые трубки, радиатор и вентилятор диаметром 92 мм. Башня практически бесшумна, ее уровень шума не превышает 23 дБ в пиковых нагрузках. Отсутствие подсветки, компактные размеры (высота 123 мм) позволяют легко установить устройство в корпус мини-тауэр. Цена этого кулера составляет всего 1499 рублей.





Блок питания



Когда дело касается блока питания, стоит отметить, что в этой области экономия может привести к серьезным проблемам. Даже в бюджетной сборке важно выбирать модель с надежными характеристиками. На мой взгляд, здесь не стоит слишком сильно экономить. Для моей конфигурации я выбрал блок питания PF400 от проверенной компании Deepcool. Его номинальная мощность составляет 400 Вт, что, конечно, не является самым высоким показателем, но вполне достаточно для моей энергоэффективной сборки, которая, вероятно, не потребует больше 300 Вт. Этот блок питания имеет все необходимые кабели в комплекте, и, что важно, сертификацию 80+, что свидетельствует о высокой эффективности. По линии +12 В устройство выдает сразу 384 Вт, что близко к его номинальному значению. Цена вполне доступна — 2899 рублей.

Корпус для компьютера



Перейдем к корпусу, который, на мой взгляд, является визитной карточкой любой сборки. Это ультрабюджетный корпус DEXP DC-201M. Несмотря на некоторое количество негативных отзывов, связанных с тонким металлом и хрупкой конструкцией, стоит помнить, что за 1699 рублей трудно ожидать премиальных материалов. Важно, что корпус вмещает видеокарту и кулер, предоставляя достаточно места внутри. Можно установить три дополнительных вентилятора для улучшения системы охлаждения. Компактный форм-фактор делает его отличным выбором для бюджетной сборки. Итоговая стоимость сборки составляет 40 792 рубля.



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Пишите в комментариях, свой вариант идеального конфига за 40 тысяч рублей?