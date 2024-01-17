Канадская компания Electronic Arts активно набирает сотрудников на должность VFX-директора в свою студию Ripple Effect

Канадская компания Electronic Arts активно набирает сотрудников на должность VFX-директора в свою студию Ripple Effect. В объявлении о вакансии подразумевается, что идеальный кандидат будет работать над следующей основной игрой Battlefield. EA внедрила систему кросс-студийной разработки, в рамках которой несколько команд помогают создавать AAA-игры, включая спорный и проблемный Battlefield 2042 - популярной серией онлайн-шутеров руководит в основном DICE в Стокгольме, Швеция.

В создании BF 2042 принимали участие несколько компаний-сателлитов, в том числе Ripple Effect ("эволюция" DICE LA), но многопользовательское игровое сообщество было разочаровано, обнаружив, что масштабное использование ресурсов EA не привело к полному уничтожению окружающей среды на гигантских картах 2042.

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Insider Gaming следит за набором персонала в различных студиях EA, занимающихся разработкой "Battlefield 6", чтобы получить информацию о происхождении и ходе работы над игрой. Мы мало что знаем о статусе BF6, кроме заявлений Винса Зампеллы, сделанных осенью 2023 года. Его студия в Лос-Анджелесе, судя по всему, является ведущей; инсайдеры считают, что стокгольмская DICE была понижена в иерархии студий EA.

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Последнее объявление о вакансии Ripple effect дает многообещающую информацию для фанатов Battlefield, которым понравился аспект "леволюции" в меняющемся окружении Battlefield 4: "Мы ищем старшего 3D-художника, такого как вы, чтобы помочь нам создать самые реалистичные и захватывающие эффекты разрушения в индустрии. Вы будете подчиняться нашему менеджеру по художественному направлению, работая в нашей студии в Лос-Анджелесе, Калифорния. Мы ищем кандидатов в Ванкувере с возможностью удаленной работы". Зампелле и Ко, вероятно, придется повысить ставки после того, как они выпустят "The Finals" - шутер на движке Unreal 5, разработанный бывшими ветеранами DICE. Embark Studios реализовала впечатляющие эффекты разрушения, которые являются ключевым компонентом механики игры.