Оба устройства имеют беспроводной и проводной режимы подключения, частоту опроса мыши достигает 4 КГц

Alienware представит свою новую линейку игровых беспроводных периферийных устройств, включающую мышь Alienware Pro Mouse и клавиатуру Alienware Pro Keyboard, на выставке CES 2024. Компания обратилась за помощью к профессиональным геймерам и специалистам в области эспорта, чтобы разработать передовые продукты, удовлетворяющие потребности как профессионалов, так и любителей игр.

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Мышь Alienware Pro Mouse была разработана с акцентом на производительность и комфорт. Она оснащена самыми передовыми компонентами, включая высокую частоту опроса, что обеспечивает точность и быстрый отклик. Дизайн мыши был создан в сотрудничестве с профессиональными спортсменами и предусматривает удобство использования для каждого типа хвата и размера руки. Мышь имеет легкий вес, оптимальный для мобильности и стабильности, а также встроенный корпус для донгла. Сенсор мыши обеспечивает высокую скорость отслеживания и долговечность до 70 миллионов нажатий.

Клавиатура Alienware Pro Keyboard также разработана с учетом потребностей профессиональных игроков. Она имеет компактный форм-фактор и передовые линейные переключатели клавиш. Линейные механические переключатели Alienware обеспечивают точную силу срабатывания, что позволяет быстро регистрировать нажатия и создает приятное звучание и ощущение. Клавиатура также предлагает оптимальную раскладку и возможность переключать ее положение для комфорта во время игры.

Оба устройства имеют беспроводной и проводной режимы подключения, частоту опроса мыши достигает 4 КГц, а клавиатура поддерживает компактный форм-фактор в 75%. Мышь обеспечивает время работы до 32 часов от аккумулятора, и имеет быструю зарядку от USB-C. Клавиатура также имеет экологичный дизайн, используя до 82% переработанного пластика.

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В целом, новые беспроводные мышь и клавиатура Alienware Pro представляют передовые игровые периферийные устройства, разработанные с учетом потребностей профессиональных игроков и геймеров. Они обеспечивают высокую производительность, комфортное использование и долговечность. Эти продукты будут представлены на выставке CES 2024 вместе с новыми игровыми ноутбуками и мониторами, чтобы удовлетворить растущий спрос на качественную игровую технику.