Выпустив Vulkan 1.3.274, Khronos завершила работу над их аналогом: расширениями, позволяющими кодировать видеопотоки H.264 и H.265

Khronos завершила разработку расширений Vulkan Video для ускоренного кодирования H.264 и H.265. Расширения были выпущены в апреле 2021 года и обеспечивают кодирование и декодирование видеопотоков с использованием различных стандартов. В декабре 2022 года были завершены расширения для декодирования H.264 и H.265, а сегодня Khronos завершила работу над расширениями для кодирования этих видеопотоков. Расширения позволяют использовать аппаратные ускорители для создания стандартизированного, бесшовного и малозатратного видео. Они поддерживают различные приложения, от потоковой передачи в реальном времени до транскодирования на серверах. Расширения получили улучшения, включая двунаправленный интерфейс, параметры управления скоростью и интерфейс для выбора качества и производительности. В будущем планируется выпустить расширение для декодирования AV1 и расширение для кодирования AV1. Расширения Vulkan Video предоставляют гибкий контроль над кодированием и управлением скоростью кодирования видео.