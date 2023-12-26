Компания ASUS представила новый процессорный AIO-кулер ProArt LC 420, который является первым в своем роде в линейке ProArt. Кулер обладает премиальной производительностью и элегантным дизайном. Он предназначен для пользователей, ищущих высокую производительность, низкий уровень шума и стильный внешний вид. Кулер оснащен мощной помпой с трехфазным двигателем и вентиляторами Noctua IndustrialPPC. На крышке помпы расположен подсвечиваемый счетчик, который отображает статистику системы в режиме реального времени. ProArt LC 420 обладает тонкой и изящной эстетикой, которая добавляет изысканности системе. Кулер обеспечивает мощное охлаждение и низкий уровень шума благодаря трехфазному моторному насосу и вентиляторам Noctua. Он также предназначен для масштабирования на большие корпуса и имеет усиленные трубки с рукавами. Вместо RGB-подсветки на крышке помпы расположен минималистичный индикатор, который позволяет пользователю контролировать эффективность охлаждения системы. ProArt LC 420 разработан в сочетании с другими компонентами семейства ProArt для создания систем с премиальной производительностью и стильным внешним видом.