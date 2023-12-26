Компания KIOXIA America, Inc. представила твердотельные накопители серий CM7 и CD8P, которые успешно прошли тестирование на соответствие спецификациям PCIe 5.0 и NVMe 2.0. Спецификация PCIe 5.0 позволяет увеличить скорость передачи данных и пропускную способность вдвое по сравнению с PCIe 4.0. Накопители KIOXIA серий CM7 и CD8P были добавлены в список интеграторов Лаборатории взаимозаменяемости Университета Нью-Гэмпшира (UNH-IOL), после успешного прохождения тестирования на соответствие требованиям NVMe и NVMe-oF. Корпоративные версии накопителей доступны в форм-факторах 2,5 дюйма и E3.S с емкостью до 30,72 ТБ. Компания KIOXIA стремится выпускать передовые накопители, соответствующие новым стандартам и обеспечивающие максимальную производительность.



