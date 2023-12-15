Ассоциация твердотельных технологий JEDEC, мировой лидер в разработке стандартов для микроэлектронной промышленности, представила стандарт JESD318

Ассоциация JEDEC опубликовала стандарт JESD318 для модулей памяти CAMM2, который определяет требования к модулям памяти DDR5 SDRAM CAMM2s и LPDDR5/5X SDRAM CAMM2s. DDR5 CAMM2 предназначены для производительных ноутбуков и настольных компьютеров, а LPDDR5/5X CAMM2 - для более широкого круга ноутбуков и некоторых сегментов серверного рынка. Стандарт предоставляет общий дизайн разъемов для обоих типов модулей, но с различной распиновкой для поддержки различных конструкций материнских плат. JESD318 CAMM2 также поддерживает стекирование модулей CAMM2, что позволяет увеличить емкость памяти. Этот стандарт разработан с учетом будущих возможностей масштабирования и предлагает широкий спектр вариантов модульности для разработчиков и производителей. Он является примером инновационных стандартов, представленных JEDEC, и служит индустрии для удовлетворения требований по памяти.