Джон Ромеро выпустил дополнение SIGIL II

Игре, которая положила начало популярному жанру FPS, DOOM, исполнилось 30 лет! Выпущенная в 1993 году компанией id Software, первая shareware-миссия DOOM стала самой распространенной игрой для ПК в истории, а ее платная полная версия продолжает продаваться в Steam и по сей день; при этом Bethesda разработала современный исполняемый файл игры. DOOM также является одной из самых популярных игровых франшиз, насчитывающей около дюжины игр на разных платформах. После того как Bethesda приобрела Zenimax, франшиза обрела свежее дыхание в 2010-х годах, выпустив сначала DOOM (2016), а затем и нашумевший хит DOOM Eternal.

Команда разработчиков DOOM - лучшие дизайнеры Джон Ромеро и Том Холл, а также художник Адриан Кармак - поздравили геймеров с тем, что DOOM стал неотъемлемой частью истории видеоигр. DOOM - одна из тех игр, которые превратили ПК в серьезную игровую платформу, так как игры на ПК рассматривались в основном как новинка для компьютера, который в основном был машиной для работы. В честь 30-летия DOOM Джон Ромеро представил SIGIL II, неофициальный шестой эпизод оригинальной DOOM. Из-за коммерческих ограничений файлы WAD для SIGIL и SIGIL II бесплатны, но вы можете поддержать работу Ромеро, купив уникальный саундтрек, над которым работали Buckethead и THOR, коллекционные коробки и другие товары.