Компания EK, производитель оборудования для жидкостного охлаждения, представила полный ассортимент продуктов своей линейки EK-Pro. Линия EK-Pro развивается с учетом требований системных интеграторов и центров обработки данных и предлагает все необходимые компоненты для создания полноценных контуров жидкостного охлаждения. Это позволяет клиентам приобретать все необходимое непосредственно в интернет-магазине EK. Линейка EK-Pro предлагает полный набор решений для жидкостного охлаждения, специально разработанных для систем HPC и вычислительных приложений с высокой плотностью.

Новые продукты в линейке EK-Pro включают в себя универсальный продукт EK-Pro Pump Reservoir Manifold X6 D5 - Acetal, который может быть использован в качестве насоса, резервуара и коллектора. Трубка EK-Pro 10/17 мм усиленная EPDM предварительно сформированная 45°/90° - черная обеспечивает долговечность и прочность даже в сложных местах. Радиаторы EK-Pro P360 Multiport и P480 Multiport предлагают универсальную многопортовую конструкцию для прокладки труб.

Охлаждение жидкостью в системах HPC имеет ряд преимуществ. Во-первых, оно позволяет достичь наивысшей производительности оборудования. Во-вторых, оно обеспечивает более низкие эксплуатационные температуры и минимизирует накладные расходы. Также охлаждение жидкостью обеспечивает минимальный уровень шума и позволяет создавать индивидуальные дизайны систем охлаждения. Кроме того, оно минимизирует время простоя и занимает меньше места в корпусе.

Эти новые продукты в линейке EK-Pro предлагают клиентам удобные и упрощенные решения для создания индивидуальных систем охлаждения на корпоративном уровне. Они предназначены для системных интеграторов, центров обработки данных, компаний, ориентированных на AI/ML, и рабочих станций. С продуктами линейки EK-Pro, клиенты могут получить оптимальную производительность и надежность своих систем охлаждения.