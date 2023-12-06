Genesis представила свой новый микрофон Radium 600 G2
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Genesis представила свой новый микрофон Radium 600 G2, который является развитием предыдущей модели Radium 600 и предназначен для обеспечения высокого качества записи и комфортного использования. Микрофон оснащен кардиоидным конденсаторным микрофоном, который позволяет записывать голос с высокой точностью и сохранять тепло и глубину звука, приближая его к профессиональным студийным записям. Максимальная частота дискретизации составляет 48 кГц, что гарантирует идеальное воспроизведение записанного звука. Микрофон поставляется в комплекте с мини-штативом для стола и антивибрационной корзиной, которая устраняет нежелательные звуки и вибрации. Ручки регулировки чувствительности записи и громкости воспроизведения обеспечивают полный контроль над записью, а функция мгновенного отключения звука позволяет быстро остановить поток звука. Микрофон оснащен разъемом для наушников 3,5 мм и портом USB-C. Он доступен для покупки по цене 109,99 евро.
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