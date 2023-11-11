Компания MINISFORUM начала предварительную продажу нового флагманского мини-ПК UM780 XTX по стартовой цене ＄479. Это флагманский мини-ПК с интегрированной графикой на рынке, обладающий самой высокой производительностью и широким набором интерфейсов. UM780 XTX, отличающийся выдающимся аппаратным обеспечением и инновационным дизайном, обеспечивает исключительную производительность и широкий выбор интерфейсов. По сравнению с предшественником UM780 XTX имеет шесть основных усовершенствований: улучшенное охлаждение, вертикальная подставка, световые эффекты RGB, поддержка OCulink, два порта Ethernet и разводка USB4 на передней и задней панелях. Все эти усовершенствования в комплексе повышают надежность, расширяемость, персонализацию и удобство использования всей системы.

Что касается вычислительной мощности, то MINISFORUM UM780 XTX оснащен процессором AMD Ryzen 7 7840HS с 8 ядрами и 16 потоками, способным достигать максимальной разогнанной частоты 5,10 ГГц и обеспечивающим пользователям выдающиеся вычислительные возможности. Для оптимизации производительности процессора UM780 XTX предлагает два режима: сбалансированный (54 Вт) и производительный (70 Вт). Интегрированная графика AMD Radeon 780M в этом процессоре обеспечивает плавную обработку графики, поддерживает распределение VRAM и позиционирует UM780 XTX как один из самых мощных продуктов на рынке мини-ПК с интегрированной графикой.