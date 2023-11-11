Компания Seasonic, один из ведущих производителей высококачественных источников питания для рынка ПК, объявила о значительном расширении своих предложений по обслуживанию клиентов. Подчеркивая уверенность компании в долговечности и производительности своих продуктов, Seasonic увеличила срок гарантии на блоки питания серии VERTEX с 10 лет до 12 лет. Это продление распространяется на популярную серию блоков питания, известную своей надежностью и эффективностью. Решение компании отражает ее стремление к совершенству и уверенность в долговечности своих компонентов, призванных обеспечить пользователям дополнительное спокойствие и долгосрочную выгоду.

Блоки питания серии VERTEX - это первые модели Seasonic в исполнении ATX 3.0, которые обладают множеством достоинств, таких как полная модульность, эффективность 80+ Platinum, поддержка устройств PCIe 5.0, кабель 12VHPWR, а также увеличенный срок гарантии - 12 лет. Увеличение срока гарантии свидетельствует о том, что компания Seasonic готова заявить о высокой продолжительности жизни своих продуктов, укрепляя свои позиции в качестве надежного производителя блоков питания.