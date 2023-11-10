Компания CORSAIR объявила о выпуске новой игровой клавиатуры K70 CORE - K70 CORE SE. Модель K70 CORE SE, оснащенная линейными механическими переключателями CORSAIR MLX Red, обладает теми же характеристиками, что и знаменитая модель K70 CORE, удостоенная 33 отраслевых наград, и выполнена в привлекательной бело-серебристо-желтой цветовой палитре.

K70 CORE SE оснащен линейными механическими переключателями CORSAIR MLX Red, которые обеспечивают тонкую настройку при наборе текста, что, по мнению рецензентов, является "абсолютно возвышенным "*. Эти переключатели с предварительной смазкой обеспечивают шелковистость хода клавиш и имеют плотную конструкцию для уменьшения колебаний штока. Результат - надежное и приятное срабатывание в течение 70 миллионов нажатий. Два слоя звукопоглощающей пены устраняют раздражающие лязг, эхо и пинг, обеспечивая мягкую, приглушенную акустику, которая приятно удивляет вас при каждом наборе текста.