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Corsair расширяет ассортимент компонентов, совместимых с iCUE Link

Corsair расширяет ассортимент компонентов жидкостного охлаждения, совместимых с iCUE Link, новыми блоками и комбинациями помпа/ресивер
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Система Corsair iCUE Link задумывалась как универсальная экосистема жидкостного охлаждения, призванная улучшить и упростить построение пользовательских контуров жидкостного охлаждения. Сегодня компания Corsair расширяет линейку поддерживаемых компонентов, добавляя в нее новые комбинации насоса/резервуара iCUE Link XD5 RGB Elite LCD и водоблока iCUE Link XG7 RGB 40-Series GPU - Hydro X.

iCUE LINK XD5 RGB Elite LCD - это новый флагманский комбо помпа/резервуар в портфолио Corsair. Созданный на базе стандартной модели Corsair XD5 RGB и версии Elite, этот продукт оснащен 2,1-дюймовой IPS LCD-панелью помпы с разрешением 480×480 для динамического отображения температуры охлаждающей жидкости в реальном времени, фотографий или анимированных GIF-файлов. Использование технологии iCUE Link в ЖК-дисплее XD5 RGB Elite упрощает процесс сборки, устраняя типичные соединения Molex, минимизируя нагромождение кабелей и улучшая возможности подключения. Комбинация насоса и резервуара, доступная в сером и белом цветах, использует в своей основе двигатель насоса Xylem D5 PWM.

Водоблоки Corsair iCUE Link XG7 RGB 40-й серии - это шаг вперед по сравнению с их предшественниками, поскольку теперь они оснащены разъемами iCUE Link уже из коробки. Новая серия XG7 RGB отличается адаптивностью и предлагает множество вариантов подключения, чтобы удовлетворить потребности строителей, работающих по принципу "сделай сам".

Наконец, новые сетчатые трубки Hydro X серии XT Softline переосмысливают дизайн петель и изготавливаются из прочной резины EPDM.

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