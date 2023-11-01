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ddr22
О RTX 4080 Super появляется все больше информации
О такой видеокарте пишут информаторы, не ошибавшиеся в прошлом относительно новых видеокарт

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После недавних слухов о готовящейся к выпуску видеокарте Nvidia RTX 4080 Super она была обнаружена в репозитории PCI ID - сайте, где пользователи могут добавлять новые записи, основываясь на своих знаниях и утечках информации.

Недавно добавленная запись RTX 4080 Super была добавлена T4CFantasy, администратором базы данных GPU из TechPowerUp, который имеет ранний доступ к проверкам GPU BIOS и GPU-Z. Важно отметить, что эти записи могут не отражать окончательный вариант SKU. Несмотря на это, учитывая продолжающиеся слухи о возможном появлении RTX 4080 Super с графическим процессором AD103, данную запись не стоит игнорировать.

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В результате этого обновления устройство PCI ID 2703 теперь предлагается как RTX 4080 Super. Кроме того, отсутствие элемента проверки графического процессора AD102 указывает на то, что подобная модификация в настоящее время не разрабатывается. Поскольку идентификатор 2703 очень близок к идентификатору RTX 4080 на базе AD103 (2704), мы полагаем, что это также SKU для настольных ПК. Графические процессоры RTX 4090 для ноутбуков (2717) и RTX A5000 Ada для ноутбуков (2730), также основанные на AD103, располагаются выше в иерархии идентификаторов.

По данным VideoCardz, Nvidia не поделилась спецификациями серии RTX 40 Super с партнерами по производству плат. Таким образом, все, что мы видим сейчас, основано на слухах. О возможной дате выхода новых графических процессоров пока ничего не известно. Однако компания AIB не ожидает появления новых настольных GPU в 2023 году.

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#rtx 4080 super
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