Представитель Bethesda заявил, что графический процессор Intel Arc A770 не соответствует системным требованиям Starfield

Starfield - одна из крупнейших игр этого года, и Intel знает об этом. Именно поэтому компания уделяет особое внимание выпуску графических драйверов для улучшения игрового процесса для пользователей Arc GPU. Intel уже выпустила драйвер, в котором исправлены некоторые проблемы, а недавно появилась еще одна бета-версия драйвера, обещающая новые улучшения. Однако полноценный драйвер для игр еще не готов.

Несмотря на то, что Intel исправила ряд недочетов и включила новые оптимизации, список известных проблем остается длинным. Тем не менее, учитывая сложившиеся условия, постоянное обновление драйверов Intel свидетельствует о ее стремлении улучшить игровой процесс и дает надежду владельцам графических процессоров Arc на то, что драйвер, готовый к игре, все-таки будет выпущен.

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Однако некоторые игроки теряют терпение, как, например, пользователь Reddit GeneralAkAbA, который обратился за помощью к Bethesda. В ответ служба поддержки Bethesda сообщила, что графический процессор Arc A770 не соответствует минимальным спецификациям для Starfield, которые требуют AMD Radeon RX 5700 или pr Nvidia GeForce GTX 1070 Ti.

Игнорируя тот факт, что графический процессор Arc A770 в целом превосходит вышеупомянутые карты, ответ представителя Bethesda свидетельствует об отсутствии подробных инструкций по исправлению или оптимизации игры для их оборудования. В результате владельцам Arc GPU придется полагаться на Intel в решении проблем, которые Bethesda не решается устранить самостоятельно. Остается надеяться, что Intel и Bethesda сотрудничают в области оптимизации Starfield и что в скором времени появится полностью оптимизированный драйвер Intel "Game On" для Starfield.