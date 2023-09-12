Со вчерашнего дня Starfield официально доступна для всех желающих на ПК и Xbox. Поскольку игра доступна по программе Game Pass, ожидались большие показателеи по количеству игроков в день запуска, и вот уже получены результаты, указывающие на миллионы игроков на старте.

По данным аналитиков Play Tracker, за время раннего доступа Starfield собрала 2 млн. игроков, что означает, что многие игроки в итоге заплатили за Premium Edition, чтобы поиграть на пять дней раньше. По оценкам, в раннем доступе в Steam было более миллиона игроков, а на Xbox - более миллиона.

Что касается вчерашнего дня официального запуска игры, то было объявлено, что в течение первого дня в Starfield одновременно играли более миллиона человек. В ближайшие пару недель мы получим более подробную статистику, когда Microsoft сможет проанализировать такие показатели, как количество часов игры, прямые продажи и установки игр через Game Pass.

День запуска - это только начало. Bethesda уже запланировала одно DLC для Starfield, а Пит Хайнс недавно подтвердил, что после выхода игры будут рассмотрены дополнительные идеи для новых DLC.