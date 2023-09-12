Накануне Thermaltake представила свои первые игровые мониторы, в линейку вошли две высокоскоростные модели с разрешением WQHD (2560×1440 пикселей): 27-дюймовая TGM-I27FQ и 32-дюймовая TGM-V32C

Компания Thermaltake, известная прежде всего своими системами охлаждения, собирается дебютировать на рынке игровых мониторов с двумя моделями. В линейку входят две модели с высокой частотой обновления и разрешением QHD: 27-дюймовый монитор TGM-I27FQ и 32-дюймовый изогнутый монитор TGM-V32C.

TGM-I27FQ - это 27-дюймовый игровой монитор с экраном Fast IPS, обеспечивающим частоту обновления 165 Гц и время отклика 1 мс. Монитор поддерживает FreeSync Premium и совместим с G-Sync. Панель обладает 10-битной глубиной цвета и покрывает 95% гаммы DCI-P3.

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27-дюймовый монитор Thermaltake также оснащен такими функциями, как Ultra Shadow Boost для улучшения зрения в условиях низкой освещенности, а также режимами без мерцания и с ультранизким уровнем синего света. Возможности подключения монитора включают 2 интерфейса HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, порт USB-C, 2 порта USB-A и аудиовыход.

Переходя к TGM-V32C, отметим, что 32-дюймовая изогнутая VA-панель также поддерживает AMD FreeSync Premium и совместима с NVIDIA G-Sync. Монитор работает с частотой обновления 170 Гц и временем отклика 1 мс и обладает теми же функциями по уходу за глазами, что и младшая модель.

Как и TGM-I27FQ, он имеет яркость 400 нит и 10-битную глубину цвета. Однако коэффициент контрастности TGM-V32C составляет 3000:1, а охват цветовой палитры DCI-P3 - 90%. Для подключения имеются 2 порта HDMI, порт DisplayPort 1.4 и аудиовыход.