Вышел большой патч для Star Wars Jedi: Survivor

Когда Star Wars Jedi: Survivor вышла на рынок в начале этого года, у нее было несколько проблем с производительностью. Больше всего они были заметны на ПК, но версия для консолей нового поколения также не отличалась высокой производительностью. В режиме производительности игры частота кадров постоянно была ниже 60FPS, что приводило к постоянным разрывам экрана. Теперь, с выходом седьмого крупного патча, ситуация должна измениться.

Вышедшее обновление Star Wars Jedi: Survivor включает в себя улучшения как качества, так и производительности игры на Xbox Series X/S и PS5. Наибольшее обновление коснулось режима производительности, который теперь должен работать с частотой 60 кадров в секунду. В пресс-релизе утверждается, что это "стабильные 60 кадров в секунду", поэтому проблемы с разрывом экрана должны остаться в прошлом, а бои станут более отзывчивыми, если частота кадров будет стабильной.

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Те, кто использует графические процессоры Nvidia RTX, также получат доступ к новой функции: в Jedi Survivor теперь будет доступен DLSS. Помимо этого, Respawn провела и другие улучшения производительности и оптимизации на ПК, так что в целом игра должна работать гораздо лучше, чем при запуске.

Вот подробности патча:

Режим производительности был полностью переработан для существенного улучшения работы игроков.

Ряд оптимизаций GPU и CPU, а также отключение трассировки лучей привели к улучшению игрового процесса, включая стабильные 60 FPS в режиме Performance.

Режим качества также был оптимизирован для уменьшения колебаний FPS и других визуальных улучшений.

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Дополнительные улучшения производительности и оптимизации для ПК, включая поддержку DLSS.

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Исправлена проблема, из-за которой игроки не могли восстановить свои XP после смерти при определенных обстоятельствах.

Различные исправления и улучшения для всех платформ, включая исправления ткани, освещения и пользовательского интерфейса.

Патч уже доступен для всех платформ. Следует отметить, что хотя на консолях текущего поколения можно играть с частотой 60 кадров в секунду, все сюжетные сцены по-прежнему работают с частотой 30 кадров в секунду.