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Thermaltake представила обновленную линейку TH V2 AIO

Thermaltake выпустила готовые СЖО серий TH V2 ARGB и TH V2 Ultra ARGB
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Компания Thermaltake представила новую серию жидкостных кулеров AIO. Новая серия TH V2 выпускается с радиаторами размером до 420 мм, так что в ней найдется модель для любого типа ПК. Новое поколение кулеров также получило ряд обновлений, обеспечивающих более высокую производительность и эстетический вид.

Серия TH V2 выпускается с радиаторами 120 мм, 240 мм, 280 мм, 360 мм и 420 мм. На блоке можно заметить дизайн Infinity Mirror, который хорошо сочетается с ARGB-подсветкой. Существует также флагманская модель TH V2 Ultra ARGB, в которой вместо блока установлен ЖК-дисплей, на который можно выводить пользовательское изображение или следить за статистикой системы.

TH V2 ARGB и TH V2 Ultra ARGB комплектуются вентиляторами CT120/CT140 ARGB Sync, которые работают со скоростью 2000/1800 об/мин и предназначены для создания сбалансированного воздушного потока и давления воздуха для оптимальной эффективности охлаждения. Серия TH V2 также оснащена новым тонким радиатором с 20-мм медной камерой, обеспечивающей превосходный отвод тепла. Для ускорения общей теплопроводности водоблок содержит медную опорную пластину и усовершенствованный насос, обеспечивающий лучшую циркуляцию.

Серия Thermaltake TH V2 доступна уже сейчас, ее размеры составляют от 120 мм до 420 мм. AIO-системы серии TH V2 Ultra доступны с радиаторами типоразмера 240 мм и выше.

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