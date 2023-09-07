Ожидается, что на новых приставках Microsoft игра получит поддержку трассировки лучей и другие улучшения

Minecraft - это самая продаваемая игра всех времен и народов: ориентированная на творчество "песочница выживания" разошлась тиражом более 238 млн. копий. Несмотря на это, команда Mojang до сих пор не обновила игру для консолей текущего поколения, и она доступна только через обратную совместимость. Похоже, что после долгих лет ожидания владельцы консолей текущего поколения наконец-то получат "родной" порт игры, на что намекают многочисленные рейтинговые агентства.

Пару недель назад немецкая рейтинговая комиссия (GSK) опубликовала новый листинг для Minecraft на консолях серии Xbox, что позволило предположить, что игра скоро получит долгожданное обновление для консолей текущего поколения.

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Пока это не получило официального подтверждения, но другая рейтинговая комиссия - на этот раз ESRB - также обновила свой сайт, включив в него версию Minecraft для серии X|S, что делает ее выход, похоже, неизбежным.

В настоящее время игра работает на Xbox Series X в разрешении 1080p, поскольку Minecraft так и не был улучшен для последней версии Xbox One X. Кроме того, анонсированный ранее "Super Duper Graphics Pack" так и не был реализован, как и анонсированный режим трассировки лучей.

Учитывая, что текущая версия Minecraft для консолей так сильно отстает, обновление Series X|S не может быть достаточно скорым. Надеемся, что оно будет включать в себя все вышеперечисленные функции. Остается только ждать и наблюдать, хотя прогноз положительный.