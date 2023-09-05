Square Enix объявила о разработке ПК-версии Final Fantasy XVI и двух сюжетных DLC к игре

О том, что Square Enix планирует выпустить Final Fantasy 16 для ПК, мы знали уже давно, но новостей о ходе разработки новой версии было мало. На этой неделе ситуация изменилась: студия подтвердила, что Final Fantasy 16 находится в разработке для ПК, и к игре будет выпущено несколько DLC.

На прошедшей в эти выходные выставке PAX West продюсер Final Fantasy 16 Наоки Йошида (Naoki Yoshida) подтвердил, что разработка PC-версии игры уже ведется. Команда взяла пару дополнительных месяцев на доработку PS5-версии игры, которая только что получила патч версии 1.10, и теперь может приступить к работе над PC-версией. Ранее Йошида подтвердил, что PC-версия игры будет выпущена, но предупредил поклонников, что это займет больше полугода и не выйдет в 2023 году.

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Учитывая, что ПК-версия не выйдет в этом году, нам остается надеяться, что игра будет готова в 2024 году. Однако в следующем году поклонникам Final Fantasy 16 будет чего ждать: Square Enix также подтвердила планы по выпуску двух новых DLC для игры.

О сроках выхода DLC пока ничего не сообщается, но, судя по всему, оно точно появится.



